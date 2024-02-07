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Derince Kütüphanesi açılış için gün sayıyor

YAŞAM 07.02.2024, 10:16
Derince Kütüphanesi açılış için gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin geleceği için inşa ettiği ve her ayrıntısı göz dolduran Derince Kütüphanesi kapılarını açmak için gün sayıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Millet Bahçesi içinde yer alan Derince Kütüphanesi’ni hizmete açmak için geri sayıma başladı. Derince Kütüphanesi, özellikle gençlerin akıllı ve çağdaş bir kütüphane ortamında ders çalışabilmelerinin yanı sıra kâğıttan dünyaları keşfedebilecekleri modern bir yapı olarak hizmet verecek.

KÜTÜPHANE HEDEFİNDE DURMAK YOK

Gençlerin eğitimine verdiği önem çerçevesinde kütüphanelere olan ilgisiyle tanınan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yöndeki hedefini sürdürüyor.  Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl kasım ayında ihalesi yapılarak inşaatına başlanılan Derince Kütüphanesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Derince Millet Bahçesi içinde yer alan kütüphane kapılarını açmak için gün sayıyor.

GENÇLER BU KONFORU HAK EDİYOR

Nihat Erim Caddesi No: 6 Derince Çenesuyu adresinde hizmet verecek Derince Kütüphanesi, 598 metrekare alan üzerinde yer alıyor. Kütüphanenin en üst düzeyde hizmet verebilmesi için her ayrıntı titizlikle ele alındı. Akıllı kütüphane sistemine sahip olan kütüphanede, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonu yer alacak. Bunun yanı sıra modern kütüphane mobilyalarıyla yine gençlerin hem okuma hem de ders çalışma konforuna hizmet edecek.

AKILLI KÜTÜPHANEDE NELER VAR?

8 bin adet kitabın yer alacağı akıllı kütüphanede; 9 adet bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi ile aynı anda 182 kişinin yararlanabileceği okuma alanı yer alacak.

KAFETERYA VE DİNLENME ALANI

Öte yandan gençlerin kütüphanede bulundukları süre zarfında söz konusu alandan en iyi şekilde istifade edebilmeleri için her detay düşünüldü. Büyükşehir Belediyesi bu nedenle kütüphanenin arka tarafında bulunan alanı kafeterya ve dinlenme alanı olarak belirledi. Gençler ders çalışmaya ara verdikleri zamanlarda bu alanda vakit geçirebilecek. Bu esnada kütüphane yönetimi tarafından öğrencilere ve kütüphane misafirlerine küçük ikramlarda bulunulacak.

KOLAY ULAŞIM

Kütüphanenin en önemli özelliklerinden birini de hiç kuşkusuz ulaşım kolaylığı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Derince Kütüphanesi, Derince Millet Bahçesi içinde yer alıyor. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi’ne ulaşım ve otopark konusunda önemli çalışmaları hayata geçirmişti. Yapılan aydınlatma, yaya kaldırımı, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Çenesuyu Kavşağı’nın da yenilenmesiyle söz konusu lokasyonda önemli bir ulaşım kolaylığı sağlanmıştı.

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