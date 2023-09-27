Derince Kent Meydanı'na kentsel donatı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları Derince Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Derince Kent Meydanına kentsel donatı elemanları yerleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçedeki kent mobilyalarını yenilemeye devam ediyor.
Büyükşehir atölyelerinde hazırlanan mobilyalar, kent sakinlerinin dinlenebildiği alanlar olurken aynı zamanda görsel olarak da zenginlik katıyor.
Bu kapsamda Büyükşehir, çalışmaları Derince Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Derince Kent Meydanına kentsel donatı elemanları yerleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 20 adet bank, 6 adet çöp kovası, 5 adet saksı yerleştirildi. Çalışmalar tamamlandıkça kentsel donatı elemanları eklenmeye devam edilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|15
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|17
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Sevilla
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Villarreal
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Mallorca
|7
|6
|16. Deportivo Alaves
|6
|6
|17. Las Palmas
|6
|5
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|7
|2