Derince Kent Meydanı'na kentsel donatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları Derince Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Derince Kent Meydanına kentsel donatı elemanları yerleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçedeki kent mobilyalarını yenilemeye devam ediyor.

Büyükşehir atölyelerinde hazırlanan mobilyalar, kent sakinlerinin dinlenebildiği alanlar olurken aynı zamanda görsel olarak da zenginlik katıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, çalışmaları Derince Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Derince Kent Meydanına kentsel donatı elemanları yerleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 20 adet bank, 6 adet çöp kovası, 5 adet saksı yerleştirildi. Çalışmalar tamamlandıkça kentsel donatı elemanları eklenmeye devam edilecek.