Derince'de pazar esnafına sıcak sabah çorbası

Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi, Derince’nin Yenikent, Çenesuyu ve Liman Yolu halk pazarlarında esnafa sabah çorbası ikram etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafına çorba ikram etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Derince esnafına da ikramda bulunan Büyükşehir, Yenikent, Çenesuyu ve Liman Yolu halk pazarlarında çorba dağıttı. Sabahın erken saatlerinde tezgâh açan esnafı sıcak çorbayla karşılayan Büyükşehir ekipleri hem içleri ısıttı, hem de esnafın memnuniyetini kazandı. Pazarcı esnafı, Kocaeli gönüllülerinden oluşan ekiplerden büyük bardaklar aracılığıyla çorbalarını aldı. Bu bardaklar ile çorbalarını sıcak ve kolay bir şekilde içen esnaf, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.