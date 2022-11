Dereye düşen yavru köpeği Kocaeli İtfaiyesi kurtardı

Yangın ve kaza gibi sayısız olaya müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, can dostlarımız için de seferber olmayı sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görevinin başında olan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, can dostlarımızın da yardımına koşuyor.

Bu kapsamda Başiskele Karşıyaka Mahallesi Kabataş Sokak’ta dere içine bir yavru köpeğin düştüğü ihbarını alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Başiskele Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek düşen köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Yavru köpeğin bağırmalarını fark eden çevredeki insanlar, can dostumuzun kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yardım istedi. Hemen olay yerine intikal eden ekipler, dere yatağına inerek köpeğin yanına kadar gitti. Dere yatağından çıkartılan yavru köpek daha sonra doğaya salındı.

YÜZLERCE CAN DOSTU KURTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sıkıştıkları yerden çıkamayan, çukur veya suya düşerek mahsur kalan hayvanlara elini uzatıyor.

Ekipler bu zamana kadar yüzlerce kedi, köpek ve kuşu mahsur kaldıkları, sıkıştıkları veya düştükleri yerlerden alarak doğal yaşamlarına döndürdü.