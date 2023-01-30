Dereler bahara hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte merkezinde yer alan derelerde rutin temizlik çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, temizlik çalışmasının yanı sıra dere kenarlarında tahrip olan demir korkulukların bakım ve onarım çalışmasını yapıyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri derelerde periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde yer alan Karaköprü, Sırrın, Cavsak ve Karakoyun Deresi'ni temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmaları yanı sıra derelerde bakım onarım çalışmalarını da yapıyor. Dere kenarlarında tahrip olan demir korkuluklar ekipler tarafından onarılarak bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Ekipler, kış mevsiminin getirdiği koku ve görüntü kirliliği oluşturan dere yataklarının temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.