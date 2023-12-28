Dere yatağına neşter! Sel baskınlarına son

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Yenimahalle ilçesi İvedik OSB içerisinde yer alan Elektrokent-2 Sitesi ve çevresinde yaklaşık 10 yıldır yaşanan sel ve su baskınlarını önlemek için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Ergazi Deresi’nde başlanan çalışmalar sonucunda yaklaşık 4 bin 500 metrelik atık su kollektör hattı ve 1100 metrelik büyük çaplı prefabrik baks imalatı tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu.ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın yıllardır ihmal edilen sorunlarını program dâhilinde tek tek gündemine alarak çözmeye devam ediyor.

Başkentte hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerin altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ASKİ, Elektrokent-2 ve çevresinin yıllardır yaşadığı sel ve su baskınlarını önlemek için başlattığı çalışmaları tamamladı.

YAVAŞ: “SORUNU ÇÖZDÜK”

Elektrokent-2 Sitesi ve çevresinde yaşanan sel ve su baskını sorununun yapılan çalışmalarla sona erdiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Dere yatağı imara ve yapılaşmaya açılmış, üstüne bulvar yapılmıştı. Yıllarca ihmal edilen bölgede 10 yıldır her yağışta sel ve su baskınları oluyordu. Elektrokent-2 Sitesi ve çevresinin yaşadığı sıkıntıları çözmek için başlattığımız altyapı çalışmasını tamamlayarak sorunu çözdük.”

ATIK SU KOLLEKTÖR HATTI VE PREFABRİK BAKS İMALATI TAMAMLANDI

ASKİ Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yer alan Elektrokent-2 Sitesi ve çevresinin 10 yıldır yaşadığı su baskınlarının önüne geçmek, bölge esnafının ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları çözmek için Ergazi Deresi yatağında başlattığı alt yapı çalışmasını tamamladı.

Çevrenin ve vatandaşların sağlığının korunması için harekete geçen ASKİ ekipleri, yapılan planlamalar boyunca yaklaşık 4 bin 500 metrelik atık su kollektör hattı ve 1100 metrelik büyük çaplı prefabrik baks imalatını tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu.

“ŞEHRİMİZİN BİRÇOK BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su baskınlarını önlemek için altyapı çalışmalarını sürdüreceklerini belirten ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, Elektrokent-2 bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi:

“İvedik Organize Sanayi Elektrokent-2 bölgesinde yıllardır devam eden sel baskınlarına karşı yapılan planlamamız sonucunda yaklaşık 4 bin 500 metre civarında atık su kollektör hattı ve 1100 metre civarında büyük çaplı prefabrik baks imalatını tamamlayarak buranın su baskınlarına yönelik sorunlarını çözme anlamında çalışmalarımızı tamamladık. Bölge halkına ve bütün Ankaralılara hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu çalışmalarımızı şehrimizin birçok bölgesinde de planladık ve peyder pey yapmaya çalışıyoruz.”

BÖLGE ESNAFINDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Elektrokent-2 sitesi ve çevresinde yaşanılan su baskınları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve maddi manevi büyük kayba uğradıklarını dile getiren bölge esnafı yıllardır yaşadıkları mağduriyeti çözdüğü için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şunları söyledi:

-Murat Öztürk: “Uzun zamandır sel baskını yaşıyorduk. ASKİ büyük bir projeyle işimizi çözdü emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Ulvi Taşkın (Soğutmacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı): “Çok mutluyuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. ASKİ ekipleri güzel ve can siperhane çalışmalarla altyapımızı tamamladılar. Yıllardır süren bu sel baskınlarının önüne geçtiğimize inanıyorum.”

-Nail Mutlu (Bölge esnafı): “Senelerdir buranın kanayan bir yarasıydı. Maddi ve manevi çok ciddi zararlar oluşmuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

-Hicran İncesu (Bölge Esnafı): “Bu sene ilk sel baskınını gördüm. Altyapı bayağı kötü durumdaydı. Esnaflar çok mağdur durumdaydı. Biz de depomuzu kullanamıyorduk. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaların hepsinde buradaydım. Altyapının nasıl genişletildiğini gördüm. Son yağan yağmurda herhangi bir sorun yaşamadık, umarım bundan sonra da yaşamayız.”

-Mahmut Kılıç (Bölge Esnafı): “Yaşanılan sel baskınlarında sıkıntılar yaşadık, müşteri kaybımız oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi burada çok güzel çalışmalar yaptı ve burayı tamamladı. Sıkıntıların çözüldüğüne inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Bektaş Salıver (Bölge Esnafı): “6 yıldır bu bölgede olmak üzere 15 yıldır esnaflık yapıyorum. Esnaflık yaptığım iş merkezi 2017 yılında yapıldı ve ilk sel baskınını o yıl yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi bölgede çok güzel altyapı çalışmaları yaptı ve bir daha böyle olayların yaşanmayacağına inanıyoruz.”

-Yaşar Yalçınkaya (Bölge Esnafı): “7 senedir esnaflık yapıyorum. Mevsim geçişlerinde yağan yağmurlarda çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk ve su taşkınlarından dolayı malzemelerimiz heba oluyordu. Burada yapılan çalışmalar çok güzel ve sorunun çözüleceğine inanıyorum.”

-Kadir Silik (Bölge Esnafı): “Depolarımızdaki malzemeler yağmur yağınca ve sel oluşunca tahrip oluyordu, büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bölgede yapmış olduğu altyapı çalışmaları ile bir daha sıkıntı yaşamayacağımıza inanıyorum.”