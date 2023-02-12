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Depremzedeli çocuklara 'Hava' morali
YAŞAM 12.02.2023, 10:14
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklardaki pilotlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki ile can kaybının yoğun olduğu izler bırakan büyük depremlere maruz kalan çocuklara moral oluyor.ANKARA (İGFA) - Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinde tahliye çalışmalarını sürdüğüne dikkati çekerek, pilotların ise uçaktaki çocuklara moral vermek için onları kokpite alarak, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da giderdiği, sosyal medya hesabına taşıdığı fotoğraflarla gösterdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1624665862534795264
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