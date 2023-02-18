Depremzedelerin en önemli ihtiyacını Giresun karşılıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen afetzedelere gönderilmek ve Giresun’a gelen depremzedelerin konaklayacakları evlere yerleştirilmek üzere Giresunlulardan eşya yardımı devam ediyor.GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi de depremzedelerin ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamak için yardımsever vatandaşların bağışladığı kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını toplayarak, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi yardım toplama alanından ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırıyor.

Afet bölgelerinden gelerek Giresun’da evlere yerleştirilen depremzedelere verilmek üzere başta beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası gibi ürünleri bağışlamak isteyenler 444 4 028 nolu telefonu arayarak eşyalarının alınmasını sağlayabiliyor.

BAŞKAN AYTEKİN ŞENLİKOĞLU: “YARALARI HEP BİRLİKTE SARALIM”

Yardım kampanyasına destek olan ve olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Bugün birbirimize sahip çıkma ve depremzede vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olma günüdür. Kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyaları olan veya sıfır eşya bağışlamak isteyen vatandaşımız da olabilir. Belediyemize ulaşmaları halinde eşyaları evlerinden alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan ilgi ve destek bekliyoruz. Gelin yaraları birlikte saralım.” dedi.