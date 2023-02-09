Depremzedelere sevgi ve merhamet dolu notlar

Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi'ne gelen yardım paketlerinden depremzedeler için çıkan sevgi ve merhamet dolu notlar herkesi duygulandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım seferberliği sürerken, 7'den 70'e yardıma koşan vatandaşlar yaraları sarmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Çayırova Belediyesi’ne teslim edilen yardım paketlerinden çıkan duygu yüklü notlar gözleri nemlendirdi.

Minik Eylül’ün kendi el yazısıyla “Sizi çok seviyorum size çok güzel oyuncaklar ve kıyafetler koydum. Allah yardım etsin’’ notu duygulandırdı.

Duygularını yazıya dökemeyen 2,5 yaşındaki Ali Hamza’nın dudaklarından dökülenleri ailesi kaleme alarak yardım paketine koydu.

13 yaşındaki Beyza’nın "Elimden bir şey gelmiyor. Sizler için dua ediyorum” diyerek çikolatasını depremzedelerle paylaştığı merhamet dolu küçük paket yürekleri sızlattı.

Oyuncağını, kumbarasını, yiyeceğini ve giyeceğini depremzedelerle paylaşan miniklerin sevgi ve merhamet dolu notları okuyanları duygulandırdı.