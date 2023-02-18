Depremzedelere kandil simidi

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan geçici barınma alanlarında depremzedelere kandil simitleri ulaştırıldı.MERSİN (İGFA) - Camilerin önüne stant kuran Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, yatsı namazının ardından kandil simidi ikramında bulundu. Tek tek paketlenerek hazırlanan kandil simitlerini dağıtan ekipler, vatandaşların kandilini kutladı. Büyükşehir ekipleri; 4 merkez ilçenin yanı sıra Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık ve Mut’ta olmak üzere tüm ilçelerde toplam 15 bin kandil simidi dağıttı.