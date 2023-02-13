Depremzedelere evlerini açan İnegöl'de istihdam seferberliği

Bursa'da İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, deprem bölgelerinden şehre gelen depremzedelerin istihdamı için de bir seferberlik başlatıldığını duyurarak işverenlere çağrıda bulundu.BURSA (İGFA) - Depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları, bir yandan yardım kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Kardeş Evim Projesi' hayata geçiren İnegöl Belediyesi, deprem bölgelerinden gelen yüzlerce kişinin İnegöl’de ikamet etmeye başladığına dikkati çekti.

ŞİMDİ DE İSTİHDAMDA YARDIM SEFERBERLİĞİ ZAMANI

Depremzedelerin zorunlu göçü, İnegöl’de yeni bir yardım seferberliğini de zorunlu hale getirdi.

Depremzedelerin hayatını idame ettirebilmeleri için bir istihdam seferberliği başlatıldı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi'nden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinden gelen pek çok depremzedenin iş bulmak için kayıt oluşturduğu ifade edildi.

İş verenlere yapılan çağrıda; “Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımıza ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla destek veren İnegöl halkımızın, burada yeni yuvalarını kuran depremzedelere istihdam noktasında da desteğini bekliyoruz. Depremzede ailelere iş imkanı sağlayabilecek tüm firmalarımızı İstihdam Merkezimiz ile iletişime geçmeye davet ediyoruz” dedi.