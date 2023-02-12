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Depremzedelere can suyu
YAŞAM 12.02.2023, 11:00
Ordu Büyükşehir Belediyesi su eksikliğini gidermek amacıyla 12 adet su tankerini deprem bölgelerine gönderdi.ORDU (İGFA) - Türkiye’de 10 ili etkileyen 2 büyük depremden bu yana 6 gün geçti. Depremin ilk gününden itibaren çeşitli iş makinaları ve mobil mutfak tırı ile deprem bölgelerinde seferber olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Meydana gelen deprem afet sonrası en büyük eksikliklerden biri olan su sıkıntısı için de kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi su tankerlerini deprem bölgelerine yönlendirdi. 12 adet su tankeri ile bölgeye ulaşan ekipler depoları dolduruyor, kapı kapı gezerek vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor.
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|22
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|22
|16
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|16
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|22
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|P
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|20
|50
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|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
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|39
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|34
|7. Brentford
|21
|33
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|32
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|21
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|21
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|21
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|17. West Ham United
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|21
|18
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|21
|17
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|21
|15
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|P
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|20
|53
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|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
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|35
|5. Rayo Vallecano
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|20
|31
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|20
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