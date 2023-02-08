Depremzedelere bir kan desteği de Başakşehirlilerden

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun sosyal medya hesaplarından duyurduğu kan bağışı çağrısına binlerce Başakşehirli yanıt verdi. İlçe sakinleri, depremzedelerin kan ihtiyacını karşılayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay ile birlikte düzenlenen ve Başakşehirlilerin yoğun katılım gösterdiği kampanyada kan verme işlemleri sabah saatlerinde başladı. Başakşehirliler, bölgedeki afetzedelere kan vermek için Başakşehir Belediyesi’nde uzun kuyruklar oluşturdu. Kampanyaya belediye personeli de destek oldu.

“Kan acil değil, daimi ihtiyaçtır”

Kan bağışında bulunan Başakşehirlilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli yardımseverdir. Kan acil değil, daimi ihtiyaçtır. Kan vermek hayat kurtarır diyor, tüm komşularımı afetzede kardeşlerimiz için kan bağışı yapmaya davet ediyorum.” dedi.