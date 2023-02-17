Depremzedeler yeniden suya kavuşuyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde büyük hasar gören altyapıyla ilgili bakım, onarım çalışmalarını sürdürürken bölgedeki depremzedelere içme ve kullanma suyunu gerek yeni hatlar oluşturarak gerekse tankerlerle ulaştırmaya devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı deprem sonrası destek çalışmalarına aralıksız devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine insani yardımların yanı sıra bölgede çözülmesi gereken acil konularla ilgili de faaliyetlerini sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri 42 TIR ile 975 ton pet şişe Kalabak suyunu bölgedeki illere ulaştırırken, Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde yeni hat yapımlarını tamamlayarak mahallelere su vermeye başladı. ESKİ ekipleri Hatay Antakya’da da depremzedelerin içme suyuna yönelik tankerlerle su dağıtımına devam ediyor. Vatandaşlar bidonlarla su alırken, bölgede su dağıtımları sürecek.

ESKİ ekiplerinin Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU koordinesinde devam eden şehrin altyapı onarımında da çalışmaları devam ediyor.