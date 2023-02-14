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Depremzedeler için ‘ihtiyaç mağazası’ kuruldu

YAŞAM 14.02.2023, 09:30
Depremzedeler için ‘ihtiyaç mağazası’ kuruldu

Bileşenleri ile birlikte deprem bölgesine 41 araç insani yardım gönderen AKK, Gençlik Parkı Kabul Salonu’na kurduğu ‘İhtiyaç Mağazası’ ile depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Başkent Gençlik Merkezi Türkiye’yi yasa boğan depremlerden sonra tüm imkânlarını depremzedeler seferber etti.

Deprem felaketi sonrası tüm bileşenlerine çağrıda bulunan ve deprem bölgesine 41 araç insani yardım aracını gönderen AKK, son olarak deprem sonrası yaşadıkları kenti terk ederek Başkente yerleşen depremzedeler için ‘İhtiyaç Mağazası’ oluşturdu.

 3 BİN 200 DEPREMZEDENİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

AKK bileşenleri, Başkentli gönüllüler ve firmalar tarafından temin edilen yardım malzemeleri, gönüllüler tarafından  sınıflandırılarak Gençlik Parkı Kabul Salonu’na oluşturulan ‘İhtiyaç Mağazası’ ile Ankara’ya gelen depremzedelerle buluşturuluyor. 

Bebek malzemelerinden giyeceğe, oyuncaktan battaniyeye kadar pek çok insani ihtiyaç malzemesinin yer aldığı ‘İhtiyaç Mağazası’ndan 2,5 günde 3 bin 200 depremzede yararlandı.    

Gençlik Parkı Kabul Salonu’na gelen depremzedelerin teselli bulduklarını ve çocuklara psikolojik destek verildiğini belirten AKK Başkan Yardımcısı Ceren Anadol, “Ankara Kent Konseyi olarak deprem felaketinin yaşanmasından sonra yaklaşık 5 saat içerisinde tüm bileşenlerimize bir çağrıda bulunduk ve 41 tane aracımızı deprem bölgelerine gönderdik. Sonrasında da depremzedelerimizin Ankara’ya gelmesiyle başlayan süreçte böyle bir ihtiyacın olduğuna farkına vardık. Çünkü insanlar gecenin bir saatinde evlerinden apar topar çıkarken hiçbir kişisel ihtiyaçlarını almadıkları gibi üstlerinde kendilerini soğuktan koruyacak herhangi bir şey de bulunmuyordu. Ankara’ya gelen depremzedeler Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda bulunan ihtiyaç mağazasından ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Aileler yemek yiyip sohbet ettikten sonra alt kata inip bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Kadın, çocuk ve yetişkin olmak üzere bütün yaş grubundan çocuklara burada ihtiyaçlarını buluyorlar. Ankara Kent Konseyi bütün bileşenleriyle Başkent Gençlik Meclisi ile birlikte depremzedelere şöyle bir mesaj vermek istiyoruz; Başkent sizin de eviniz ve Başkentliler her daim sizin yanınızda” değerlendirmesinde bulundu.

AKK’nin deprem sonrasında bir komite oluşturduğunu ve 700 gençle birlikte organize olarak çalışmaya başladıklarını ifade eden AKK Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa da, “Ankara’ya gelen depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bir mağaza kurduk. Bu mağaza sayesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu süreç Ankara Kent Konseyi’nde devam edecek. Gençlerimizle birlikte 2,3, ve 5 aylık bir planlama sürecine girdik. İhtiyaca göre de yardım formatını değiştireceğiz” dedi.

“ANKARA TÜRKİYE'NİN HASTANESİ DURUMUNA GELMİŞ BULUNMAKTA”

Başkent Gençlik Meclisi Başkanvekili Hilal Gedik ise, deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren Gençlik Parkı Kabul Salonu’nunda gelen yardımları düzgün ve hijyenik bir şekilde tasnif edip kırkı aşkın tır ve kamyonla birlikte deprem bölgelerine ulaştırdıklarını söyledi. Başkent Gençlik Meclisinin yardım kampanyası boyunca tüm devlet kurumlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Gedik, şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinden gelen dostlarımızı ağırlamaya başladık. Onları odalarımızda dinlendirip ikramlarda bulunduk. Daha sonrasında gelen malzemeleri düzenlediğimiz mağazamızda onların her türlü ihtiyacını karşılamaya başladık. Aynı zamanda yine genç psikologlardan oluşan ekibimiz de deprem bölgesinden gelen dostlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini, onlara nasıl yaklaşmanız gerektiği konusunda bizlere bilgi veriyor. Bunun yanı sıra çok aktif bir şekilde sosyal medya ekibimiz ve kriz yönetimi ekibimiz de açık adres ve benzeri bilgileri teyitli bir şekilde ilgili yerlere AFAD'a ve CİMER'e ulaştırmaya çalışıyorlar.  Geldiğimiz bu noktada da artık Ankara depremin merkezi Türkiye'nin hastanesi durumuna gelmiş bulunmakta. Bunun içinde stratejimizi deprem bölgesinden gelen dostlarımızı en iyi şekilde ağırlamak onlara en iyi şekilde yaklaşım göstermek ve bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurgulamış bulunmaktayız.”

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