Depremzedeler için battaniye, eşofman üretiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için battaniye, eşofman, giysi, nevresim ve yastıklar üretiyor.MERSİN (İGFA) - Afet bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla yaralara merhem olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için battaniye, eşofman, giysi, nevresim ve yastıklar üretiyor. Hem depremin yaşandığı bölgelerde hem Mersin’de depremzedelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesindeki depremzedeleri MERCEK’te ürettiği battaniyelerle sarıp sarmalıyor.

MERCEK’teki kursiyerler depremzedeler için adeta arı gibi üretiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezi(MERCEK)’nde daha önce giysi dikmeyi öğrenen eller, şimdi depremzedeler için battaniye, giysi, yastık ve nevresim takımları üretiyor.

MERCEK’te giyim üretim teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Besire Ballıkaya Nehir, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek; “O kadar güzel bir dayanışma var ki burada. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üretim olarak ne yapabiliriz diye aramızda bir dayanışma yaptık. Arkadaşlarla bir araya geldik. Sağ olsunlar baya yoğun bir talep var; ‘gece de çalışalım, sabahlara kadar çalışalım’ diye ilgi gösteriyorlar. Isınmaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince battaniye yapmaya çalışıyoruz. Tişört, kapüşonlu yelekler, pijamalar… Bu şekilde yardımcı olabileceğimiz her yerden ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sabah erken gelip geç saatlere kadar burada durmaya çalışıyoruz. Çünkü bir an önce ulaşması gereken ürünler var biliyoruz. Sağ olsunlar Belediye de elinden geldiğince bütün ekipmanlarıyla çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Belediyemiz gönlünü açtı”

MERCEK’te kurs eğitmeni olarak görev yapan Nerman Özkartal, şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki kursiyerlerimizle beraber yaralı gönüllere dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Ben yaşadıklarımı biliyorum, toprağın altındaki insanlar ne yapıyor bilmiyorum. Belediyemiz hakikaten düzenli iş yapmaya başladı. Her şeyimiz düzenli. Aşevlerimiz var, elemanlarımız var. O kadar yoğunum ki… Biz burada sıcakta yaşarken toprağın altındaki insanlar ne yapsın. Onlara dokunmaya çalışıyoruz. Battaniyeyle, sweetle, eşofmanla… Yani ulaşmaya çalışıyoruz. Evleri yıkıldı onların. O insanların evleri gitti yani. Koca bir ömür yok oldu. Belediyemiz gönlünü açtı. Kurumları açtı. Aşevleri açtı. Kıyafet, giyim, erzak… Yani Mersin halkı canla başla çalışıyor. Bugün evlerde olan ismi bilinmeyen binlerce, onbinlerce insan bu insanlara el attı. Belediye’nin haricinde yapılan çalışmalar da var Mahalle mahalle, bölüm bölüm ayrıldı. Erzak toplayan, giysi toplayan bire bir yardım yapan pek çok insan var ama burada en güzel şey Belediye’nin. Çok birlik oldu. Dayanışmalı, düzenli, her şeyi düzenli oldu.”

“81 ilin ciğeri yanıyor”

MERCEK öğrencilerinden biri olan Sultan Sürmeli, konuşmasında duygu dolu anlar yaşayarak, “Burada dikiş öğreniyorduk ama daha önce ürettiklerimiz farklı şeylerdi. Şu an ihtiyacı olan insanlar için battaniye, eşofman bu tip şeyler üretiyoruz. Duyguluyuz aslında anlatacak çok şey var ama anlatamıyoruz. Boğazımız düğümleniyor. 81 ilin ciğeri yanıyor. Bizim de yanıyor ama evde oturamayız kesinlikle. Geldik burada çalışıyoruz. Hastalara, yaralılara, çocuklara, herkese elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Tüm yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz”

Kursiyerlerden biri olan Nuray Tuzcu ise, depremzedeler için çalıştıklarını vurgulayarak, “Önceleri çocuk elbiseleri dikiyorduk. Bayram için hazırlık yapıyorduk. Ama bu felaket olunca şimdi onlara yardım amacıyla eşofman dikiyoruz, battaniye dikiyoruz, üst dikiyoruz. Yani elimizden geldiği kadar, yapabildiğimizce ulaşmaya çalışıyoruz. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tüm yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Belediye bize bu imkânı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.