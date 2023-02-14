Depremzede Yaren'e sürpriz doğum günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da bulunan Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda misafir edilen Hataylı Yaren İnci için sürpriz bir doğum günü düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki kamp ve tesisleri, Kahramanmaraş, Hatay ve diğer çevre illerden gelen depremzedelere tahsis edilmeye devam ediyor.

Depremzedelerin yaşamını kolaylaştırmak için deprem bölgesinde 24 saat görev yapan Büyükşehir ekipleri, duygulandıran sürprizlere de imza atıyor. Yaşanan travmanın izlerini silmeyi ve moralleri yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Darıca Bayramoğlu’nda bulunan Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda misafir edilen Hataylı Camcı ailesine hoş bir sürpriz yaptı.

Depremzede ailenin kızları Yaren İnci’nin doğum günü olduğunu öğrenen çalışanlar, Darıca’daki kampın yemekhanesinde genç kızın 10. yaşını kutladı.

Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Yaren İnci’nin mutluluğu yaşadığı acıyı bir nebze olsun hafifletti.

Camcı ailesi, kapılarını depremzedelere açan ve kızlarının yeni yaşını kutlayan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.