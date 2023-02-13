Depremzede kardeşler diğer depremzedeler için soluksuz çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seferber olurken, yüzbinlerce İstanbullu, Yenikapı ve Kartal yardım merkezlerine aktı. Malatya'dan gelen iki depremzede kardeş, yardım merkezinde diğer depremzedeler için çalıştı.İSTANBUL (İGFA) - Depremin 7. gününde yüzlerce gönüllünün ara vermeden çalıştığı Yenikapı’daki merkezde, canla başla koli yapan iki küçük çocuk dikkat çekti.

Malatya’dan gelen İlkay ve İpek adlı depremzedeler, Yenikapı yardım merkezinde diğer depremzedeler için soluksuz çalıştı.

İlkay (15) ve İpek (12) Malatya Paşaköşkü’nde depremi yaşadılar. Gece uyurken yakalandıkları depremi korkuyla anlatan İlkay, “Kardeşimi korkutmamak için önce sessiz kalsam da deprem şiddetlenince ailemiz yanımıza koştu. Çok korktuk” dedi. Evlerinde hasar oluşmadığını söyleyen kardeşler, deprem sabahı köye gittiklerini söyledi. İkinci büyük depremi de köyde yaşadıklarını belirten İlkay, “O an tüm Malatya yıkıldı galiba diye düşündüm” diye konuştu.

Depremin 4. gününde İstanbul’daki akrabalarının yanına geldiklerini anlatan çocuklar, şu an bir evde 7 kişi yaşadıklarını kaydetti.

İstanbul’a geldikten sonra korkularının bir nebze hafiflediğini söyleyen İlkay ve İpek, yardım için soluğu Yenikapı’da aldı.

Amcalarıyla birlikte koli ve bantlama yapan iki kardeş, memleketlerinde kalanlara bu şekilde yardım ettiklerini dile getirdi. 12 yaşındaki İpek, “Kolonyaları bantlıyorum, kolilere yerleştiriyorum. Burada çalışmak beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.