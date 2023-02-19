Depremzede çocukların yüzleri Masal Evi ile gülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da kurduğu çadır kentte depremzedelere psikolojik destek de sağlıyor. Çocuklar için alanda Masal Evi açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Psikososyal Destek Ağı” ve “ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi” çalışmalarıyla afetzedelerin yaralarını sarıyor.HATAY (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ilki Hatay’da kurulan ve binin üzerinde depremzedenin kaldığı çadır kentte barınma, yemek, yardım ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik destek de sunuyor. Depremzedelerin travma sürecini daha rahat atlatabilmesi için “Psikososyal Destek Ağı” projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çadır kentte görev yapan psikolog ve sosyologlar aracılığıyla depremzedelere ulaşıyor. Çocuklar için Masal Evi’nin hizmet vermeye başladığı çadır kentte ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi personeli de kadınlara yönelik çalışmalar yapıyor.

Soyer: “Tüm koordinasyon merkezlerinde Masal Evi açacağız” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antakya’daki çadır kentte Masal Evi’ni ziyaret ederek “Çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve annelere mesleki beceri kazandırmak üzere İzmir’de yaygınlaştırdığımız Masal Evlerini buraya da taşıdık. Hatay’ın dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de hizmete alacağı koordinasyon merkezlerinde de Masal Evi açacağız. Kadınların toplumsal yaşama katılımını arttırmak için İzmir’de hayata geçirdiğimiz ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi de burada kadınlara destek oluyor. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere depremzedelere her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Biz buradayız, her daim onların yanında olacağız” dedi.

Amacımız çocuklarımızın yüzünün gülmesi Depremin ilk gününden itibaren psikososyal süreç ile ilgili çalışmalara başladıklarının altını önemle çizen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, “İzmir’de oluşturduğumuz ‘Psikososyal Destek Ağı’nı doğrudan deprem noktalarına da ulaştırdık. Alandaki tüm çadırları ziyaret ederek saha taraması yapıyoruz. Bu çalışmayı öncelikli olarak kadın ve çocukların süreci kolay atlatmasını sağlamak üzere yapıyoruz” diye konuştu. İzmir’de Masal Evi’nde ne yapılıyorsa burada da çalışmaların aynı şekilde yürütüldüğünü söyleyen Anıl Kaçar, “Uzmanlarımızla birlikte deprem bölgesinde sahadayız. Çocuklarımızın bilişsel, ruhsal dünyasına katkıda bulunuyoruz. Masal Evleri’yle depremde yara almış çocuklarımızın yüzlerini güldürebiliyoruz. Burada çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor hem de oyun oynayıp eğleniyor” dedi.

Yalnız olmadıklarını hissetmeleri gerek Hatay'da depremzedelere destek çalışmasını sürdüren eski manken Tuğba Özay da Masal Evi ile ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’ni ziyaret etti. Özay, “Ülkemize geçmiş olsun. Çok canımız gitti. Çok zor bir süreç. Bu süreci birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacağız. Başkanımız Tunç Soyer’i ve ekibini takdir ve tebrik ediyorum. Çok hızlı bir biçimde alan çalışması yapılmış. Çocukların ve ailelerinin yaşadığı travmalar çok ağır ve bu tür travmaları ancak psikolojik desteklerle hafifletebiliriz. Çocuklarımız resim yapıyor. Soruyorum ‘Ne çizdin?’ diye ‘Depreme dayanıklı ev çizdim’ diyor. Buraları unutmamak gerek. 10 gündür buradayım. Hatay’da gitmediğim yer kalmadı neredeyse, burası deprem alanı gibi değil de sanki savaş alanı gibi korkunç. Bu bölgeleri unutmayalım. Desteklerimiz devam etsin. Bu travmaları atlatmak moral ve motivasyonla olur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yakışır alan olmuş. Bunlar çok önemli çalışmalar. Bu insanlar yalnız olmadıklarını hissetmeli” dedi.