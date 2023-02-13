Depremzede çocuklara oyuncaklarla 'Bursa Osmangazi' morali

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin yaralarını sarabilmek adına iş makinelerinden, personeline kadar tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, depremin etkilediği çocuklara moral vermek ve yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek adına oyuncaklar dağıtıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde oyuncaklar dağıtarak depremzede çocukların yüreğine dokunuyor.

Bugüne kadar onlarca yardım TIR’ı hazırlayarak deprem bölgesine kullanılmamış kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, bebek maması, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesi gönderen Osmangazi Belediyesi, depremden etkilenen çocukları da unutmadı.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisini bir nebze olsun hafifletebilmek için bölgeye binlerce oyuncak gönderen Osmangazi Belediyesi, dağıttığı oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürdü.