Son Dakika

Depremzede çocuklar etkinliklerle eğleniyor

YAŞAM 06.05.2023, 08:36
Depremzede çocuklar etkinliklerle eğleniyor

Deprem felaketinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yaşanılan acılar tazeliğini korurken, yaklaşık 400 bin kişinin göç ettiği Mersin’de Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalar ile depremzedelere kol kanat olmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Geçici barınma merkezlerinden gıda ihtiyacına, ulaşımdan psikososyal desteğe, eğitimden sağlığa kadar tüm imkanlarını depremzede vatandaşlara sunan Büyükşehir Belediyesi, felaketi yaşayan çocukları da unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar’ isimli projeyle, geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklara eğlenceli vakit geçirtildi.

Matyar: “Amacımız çocukların afet durumundan kopmalarını sağlamak”

Amaçlarının, çocukların afet durumundan kopmaları ve biraz daha eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, “Afet bölgesinden kentimize gelen ve Büyükşehir Belediyemizin açtığı geçici barınma merkezlerinde konaklayan çocukların, o afet durumundan kopmaları ve biraz daha eğlenceli vakit geçirmeleri için yüz boyama, halat çekme, top taşıma, çömlek yaptırma gibi etkinlikler yapıyoruz. Geleneksel oyunlarla birlikte çocuklara eğlenceli, güzel vakit geçirtmeye çalışıyoruz. Geri dönüşler çok güzel, çocuklar çok eğleniyor, o ortamdan kopuyorlar ve çıkıyorlar” dedi.

Çocuklar çok mutlu oldu

Ailesiyle birlikte Adıyaman’dan kentimize gelen ve Erdemli Yeni Hal’inde oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan Muhammed Çağrı isimli depremzede çocuk, etkinliklerde çok eğlendiğini söyleyerek, “Burada çok eğleniyoruz. Burası çok güzel.  Kılıç yaptık, köpek yaptık, kaşık, çömlek yaptık, halat çekme oyunları oynadık” diye konuştu.

Meryem Sude Merdem ise Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinden geldiklerini söyleyerek, “Her gün oyuncaklarla oynuyoruz. Kreşe gidiyoruz. Burada 3 öğün yemeğimiz oluyor. Bugün de balondan köpekler yaptık, suratlarımızı boyadık, halat çekme oynadık, dans ettik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Davultepe Mahallesi’nde oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan Öznur Kurtboğan isimli çocuk, “Etkinlikler, yüz boyama gibi şeyler yapıyoruz. Zaman çok güzel geçiyor” diye konuşurken, CNR Expo Fuar Alanı’nda oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan Duru Gözübüyük isimli küçük depremzede ise, “Oyun parkında oynuyorum. Kursa gidiyorum. Ana sınıfına başlıyorum” dedikten sonra, şarkı söyleyerek Mersinlilere teşekkür etti.

Etkinliği çok sevdiğini belirten Sera Güneş, “Çok eğlenceliydi, çok keyif aldım ve yeni şeyler öğrendim. Arılı bölüme bayıldım. Arı çıkınca çok heyecanlandım” derken, Pelin Suskun, “Bir teyze ve Nasrettin hoca vardı, sonrası çok komikti. Çok güzel bir şey yaptınız, çok eğlenceliydi” diyerek duygularını dile getirdi.

İki bebeğiyle etkinliğe geldiğini belirten Hilal Taşkıran ise, “Çocuklar için güzel bir etkinlik oldu, mutlu oldular. Bizim için de çocuklarımız için de güzel aktiviteler uyguluyorlar. Biz Büyükşehir’de yaşamadığımız için, onlar bize geliyor. Biz her aktiviteye katılamıyoruz, onlar bizim ayağımıza getiriyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 31 48
7. Konyaspor 31 45
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 30 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 30 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Göztepe 33 57
7. Bodrumspor 33 55
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 33 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 33 79
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 33 63
5. Liverpool 34 59
6. Brighton 32 55
7. Tottenham 34 54
8. Aston Villa 34 54
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16