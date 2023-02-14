Depremzede çocuklar Çınar'dan ücretsiz yararlanacak

İzmit Belediyesi, deprem bölgesinden İzmit’e gelen 3-6 yaş arası çocuklara, Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde ücretsiz eğitim verecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından yaraları sarmaya gayret ediyor.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde deprem bölgesinden gelen vatandaşlara başta gıda ve giyim olmak üzere birçok konuda destek olan İzmit Belediyesi, çocuklara da ücretsiz eğitim verecek.

İzmit Belediyesi, deprem bölgesinden gelen çocuklara Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde ücretsiz eğitim verecek. İzmit’e gelen 3-6 yaş arasındaki çocuklar, Çınar Çocuk Evi’nden kontenjan dahilinde ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Hizmetten yararlanmak isteyenler aileler, 0262 318 00 00 – dahili 47 31 numaralı telefondan bilgi alabilecek.