Depremzede çocuklar bilimin eğlenceli dünyası ile tanıştı

Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Hatay’daki konteyner kentlerde düzenlenen "Yer Bilim Gök Bilim" etkinliğinde, depremzede çocuklar; bilimin eğlenceli dünyasında dolu dolu 3 gün geçirdiler.KOCAELİ (İGFA)- Gölcük İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gölcük Belediyesi ile işbirliğinde Hatay'da depremzede çocuklara yönelik "Yer Bilim Gök Bilim" etkinliği düzenlendi.

Hatay, Defne ve İskenderun’daki konteyner kentlerde düzenlenen etkinlikte öğrenciler teleskop, mikroskop ile mikro ve makro alemi deneyimleme şansı yakaladı.

Etkinliğe katılan çocuklar, Kocaeli Bilim Merkezi'nde görevli eğitmenler tarafından getirilen robot sergisini incelediler. Çocuklar, eğitmenlerin de desteği ile proje kapsamında yaptıkları temizlik robotu, resim robotu ile çadır ve konteynerlerine döndüler.

BİLİMLE DOLU DOLU 3 GÜN

Çocuklar ayrıca; psikososyal çalışmalar, ritim çalışmaları, farklı kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi, hava ve su roketleri, sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyimler, bahçe oyunları, kuşları tanıyalım etkinliği gibi yer bilimleri ve gökbilim ile ilgili daha birçok çalışmaya katıldılar. Proje sonunda eğitimciler katılım belgelerini aldı.