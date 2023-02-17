Depremzede çifte Kütahya'da nikah sürprizi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen afet sonrası Kütahya'ya gelen depremzede Zehra Aktaş ile Kütahya'da görev yapan nişanlısı Halil Aygördü’nün nikahı Ilıca'daki Harlek Otel'de kıydı.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen afet sonrası Zehra Aktaş ve ailesi, nişanlısı Halil Aygördü’nün görev yaptığı Kütahya’ya geldi. Düğün hazırlığı yapan çiftin hayalleri deprem felaketi yaşanınca yarım kaldı.

Durumun öğrenilmesinden sonra genç çifte, Zehra Aktaş’ın konakladığı Ilıca’daki Harlek Otel’de sürpriz bir nikah organizasyonu düzenlendi.

Genç çiftin nikahını Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık kıyarken, şahitliklerini ise Vali Vekili Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hamit İlker Çakmak ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç yaptı.

Vali Vekili Mustafa Güney aile cüzdanını gelin Zehra Aygördü’ye, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık ise Kütahya Belediyemizin hediyesi Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağımızı damat Halil Aygördü’ye teslim etti.

Nikahın ardından Zehra ve Halil Aygördü çifti, Vali Vekili Mustafa Günay’a, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a, kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına ve otelde konaklayan depremzedelere teşekkürlerini iletti. Harlek Otel’de düzenlenen nikah törenine; Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, genç çiftin aileleri ve otelde konaklayan çok sayıda depremzede katıldı.