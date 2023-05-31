Depremzede ailelere Kütahya'dan destek sürüyor

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kütahya'ya gelen depremzedelere destekler ilk günden beri devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) -Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren gerek bölgeye gerekse Kütahya'ya gelen depremzedelere yardım elini uzatan Kütahya Belediyesi, depremzede ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, eşi Fatma Işık ile birlikte, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen hijyen çantalarını depremzede aileleri ziyaret ederek takdim etti.

Başkan Işık, “Malum 6 şubat tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle birçok depremzede ailemiz Kütahya’mıza geldiler. Gelen ailelerimize ilk önce Hilal Market aracılığı ile günlük kullanabilecekleri gıda başta olmak üzere ihtiyaç malzemelerini bayrama kadar dağıttık. Daha sonra bazı ailelerimiz memleketlerine geri döndüler, bazıları ilimizde kalmaya devam ediyor. İlimizde kalmaya devam eden depremzede ailelerimiz için Belediyemiz Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığı ile hijyen çantası hazırladık. Bugün Hatay depremzedelerimizden Emine Hanıma ilk paketimizi teslim ediyoruz. Buradan da tüm depremzede ailelerimize duyuruyoruz. Belediyemize gelip müracaat etmeleri halinde aynı paketi kendilerine teslim edeceğiz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Size ve diğer aile bireylerine bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.