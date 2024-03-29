Depremzade öğrenciye veda etkinliği 

6 Şubat depremi sonrası Mardin Artuklu Şehit İlhan Varank Ortaokulu’na gelen 6. Sınıf öğrencisi Bilal Kaya için veda etkinliği yapıldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Öğrenci, öğretmen ve idarecilerin hazır bulunduğu veda etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.

Malatya doğumlu depremzede Bilal Kaya, Mardin’deki okulunda son günü olduğunu, bütün öğretmen ve öğrenci arkadaşlarının ona yabancılık çektirmediğini söyledi.

Sınıf öğretmeninin desteğini özellikle yanında hissettiğini belirten Kaya", bu zorlu süreci iyi atlatmasını sağladılar. Mardin ve okulumda güzel hatıralar biriktirdim. Bunun için çok mutluyum.” dedi. Törende yer alan okul müdürü Abdulkadir Kurtay, “Bu ince düşünülmüş tören için öğrenci ve öğretmenlerimi tebrik etti.

Program Bilal Kaya’nın kapanış konuşması ve kendisine takdim edilen hediyeleri almasıyla son buldu.