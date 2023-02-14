Depremin kahramanlarına Bursa Osmangazi'de duygusal karşılama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye giden 38 kişilik Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, kente döndü. 5 kişinin enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağlayan ekipler, mesai arkadaşları ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin hemen ardından 6 araç ve 38 kişi ile bölgeye intikal ederek, depremzedelerin yardımına koştu.

Kahramanmaraş kent merkezinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, depremin 28’inci saatinde çöken 8 katlı Sözler Apartmanı’nın enkazından 17 yaşındaki Dilara Aktaş’ı kurtarmayı başardı.

Bir can daha kurtarmak adına arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, Kahramanmaraş’ın Öksüzlü Köyü’nde de 17 yaşındaki Irmak Durak’ı 42 saat sonra canlı çıkartmanın mutluluğun yaşadı.

Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Türkiye’yi yasa boğan depremin 138’inci saatinde, Kahramanmaraş Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın enkazından baba Celal Taşan, anne Yasemin Taşan ve 17 yaşındaki çocukları Ensar Taşan olmak üzere aynı aileden 3 kişiyi enkazdan sağ çıkartarak tüm Türkiye’ye sevinç yaşattı.

Bölgede 10 gün boyunca zamana karşı mücadele ortaya koyarak arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, 5 kişiyi enkazdan kurtarmanın mutluluğu ve gururu ile birlikte kente döndü. Ekipleri, Soğanlı’daki şantiye birimleri girişinde mesai arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Deprem bölgesinde olduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yer almadığı karşılamada, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve belediye personeli, depremin kahramanlarını bağrına bastı. Mesai arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak duygusal anlar yaşayan arama kurtarma ekibine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, afet bölgesindeki üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek verdi.

Deprem bölgesine ilk gittikleri andan itibaren zamana karşı yarıştıklarını belirten Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, "Bursa’ya döndük ama kalbimiz orada kaldı. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede sararız” dediler.