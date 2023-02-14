Depremi yaşayan çocuklar 'oyun'la hayata bağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir, Hatay Defne’de depremzede çocukları oyunla hayata bağlamaya çalışıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde depremin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor.

Başkan Büyükakın’ın koordine ettiği çalışmalarda barınma, gıda, alt yapı gibi ihtiyaçlar karşılanırken depremzedelere psikolojik destek de sağlanıyor. ‘’Oyun en iyi ilaçtır’’ diyen Kocaeli Büyükşehir’in uzman psikologları, sosyal etkinlik ve oyun alanında depremi yaşayan çocuklarla oyunlar oynuyor. Psikologlar, depremzede yetişkinlere de psikolojik ilk yardımda bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kahranmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından sarsıntılardan en çok etkilenen yerlerden olan Hatay’ın Defne ilçesinde görevlendirilmişti. Başkan Büyükakın ve beraberindeki ekibin ilçeye ayak basmasından bu yana depremin yaralarının sarılması için çok önemli adımlar atıldı. Arama kurtarma, alt yapı, içme suyu, gıda, çadır kent ve sahra hastanesi çalışmaları devam ederken, depremden en çok etkilenen çocukların oyunla iyileştirilmesi için de Defne’de ilk olarak Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nin bahçesinde özel bir çadır hazırlandı.

OYUNUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Depremden en çok etkilenen, en çok korkan ve kaygıya kapılan kuşkusuz ki çocuklar. Bir gecede yaşadıkları mutlu yuvalarından olan çocuklar, hem kayıpların acısını yüreklerinde hissediyor, hem de bu yeni duruma alışmaya çalışıyor. Bu noktada çocukların yaşanan bu felaketi psikolojik olarak en hafif şekilde atlatmaları için oyunun iyileştirici gücü büyük önem taşıyor.

Bu arada Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı uzman psikologlar da deprem bölgesinde hem çocukların hem de yetişkinlerin ruhundaki yaraları sarmaya çalışıyor. Büyükşehir’in depremden etkilenen çocuklar için okul bahçesine kurduğu sosyal etkinlik ve oyun alanına gelen çocuklar, uzman psikologlar eşliğinde gün boyu oyunlar oynayıp, resim yaparak deprem olgusundan bir nebze de olsa uzaklaşıyor.