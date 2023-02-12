Depremden sağ kurtulan aile Keşan'a geldi

Keşan'da ikamet eden, aslen Kahramanmaraşlı ve eşi Keşanlı olan Abdullah Pancarlı, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden sağ olarak kurtulan ailesini Keşan’a getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Abdullah Pancarlı, Kahramanmaraş’taki depremden sağ kurtulan ailesini, depremin 3.gününde Kahramanmaraş’a giderek annesi, babası, kardeşleri ve yeğenlerinden oluşan 12 kişilik ailesini alarak Edirne Keşan’a getirdi.

Toplam 12 kişilik ailesinin kendi evlerinde misafir ettiğini belirten Pancarlı, yine ailesinden daha 2 kişinin de Keşan'a geleceğini açıkladı.

Kahramanmaraş’tan Keşan’a gelen ailenin isimleri ve yaşları şöyle; Mehmet Pancarlı (69), Leyla Pancarlı (66), Murat Pancarlı (39), Hidayet Pancarlı (38), Leyla Pancarlı (14), Lütfi Pancarlı (13), Enes Parcarlı (11), Elanur Pancarlı (10), Emirhan Pancarlı (3), Mesut Pancarlı (76), Medine Pancarlı (74), Baran Pancarlı (15)

Bu arada Keşan’a gelen aile Keşan İlçe Müdürlüğü’ne giderek yaşadıklarını ispat etmek ve kayıplar listesine geçmemeleri için isimlerini verdi.