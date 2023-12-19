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Depremden etkilenen çocukların yüzü gülüyor
YAŞAM 19.12.2023, 12:18
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Rotary Kulübünün hayata geçirdiği mobil eğlence ve eğitim aracı, Hatay’ın 15 ilçesinde miniklerle buluşuyor.HATAY (İGFA) - Depremlerin çocukların üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla her hafta farklı ilçelere giden mobil araç ile çocuklar keyifli ve eğitici zaman geçiriyor.
Bu kapsamda düzenlenen aktivitelerde minikler yeteneklerini keşfederken çeşitli oyunlar oynadı ve boyamalar yaptı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mobil aracın geçemediği yerlerde de miniklerin yaş ve gelişimlerine göre çeşitli aktiviteler düzenlediklerini de belirtti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|39
|2. Liverpool
|17
|38
|3. Aston Villa
|17
|38
|4. M.City
|17
|34
|5. Tottenham
|17
|33
|6. Newcastle
|17
|29
|7. M. United
|17
|28
|8. West Ham United
|17
|27
|9. Brighton
|17
|26
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Fulham
|17
|21
|12. Brentford
|17
|19
|13. Wolves
|17
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|17
|17
|16. Everton
|17
|16
|17. Nottingham Forest
|17
|14
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|42
|3. Barcelona
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|17
|32
|6. Real Sociedad
|17
|30
|7. Real Betis
|17
|27
|8. Getafe
|17
|25
|9. Las Palmas
|17
|25
|10. Valencia
|17
|20
|11. Rayo Vallecano
|17
|20
|12. Osasuna
|17
|19
|13. Deportivo Alaves
|17
|16
|14. Villarreal
|17
|16
|15. Mallorca
|17
|15
|16. Cadiz
|17
|14
|17. Sevilla
|16
|13
|18. Celta Vigo
|17
|13
|19. Granada
|17
|8
|20. Almeria
|17
|5
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