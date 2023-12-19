Depremden etkilenen çocukların yüzü gülüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Rotary Kulübünün hayata geçirdiği mobil eğlence ve eğitim aracı, Hatay’ın 15 ilçesinde miniklerle buluşuyor.HATAY (İGFA) - Depremlerin çocukların üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla her hafta farklı ilçelere giden mobil araç ile çocuklar keyifli ve eğitici zaman geçiriyor.

Bu kapsamda düzenlenen aktivitelerde minikler yeteneklerini keşfederken çeşitli oyunlar oynadı ve boyamalar yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mobil aracın geçemediği yerlerde de miniklerin yaş ve gelişimlerine göre çeşitli aktiviteler düzenlediklerini de belirtti.