Depremden etkilenen can dostlara tam destek

Asortie Mobilya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde hayvan barınakları, ahır ve damları zarar gören afetzedelere hayvan çadırı ve yem desteği sağlamak için ilgili kurumlarla birlikte harekete geçmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, depremdeki çok acı kayıplara rağmen toparlanmak ve yeniden ayağa kalkmak için hep birlikte daha fazla çalışmak ve yara sarmak durumunda olduklarını söylerken, "Tabi depremde bizlere özellikle arama çalışmalarında destek olan küçük canlarımız olan köpekler ve enkazlardan çıkarılan ya da soğukta dışarıda olan kediler için de mama ve barınak desteği sağlayacağız.

Bununla birlikte ahırlar ve damları zarar gören depremzedelerimizin kurtarılan hayvanları içinde yem ve barınak desteği sağlamak istiyoruz. Bunun için yetkili birimler ile koordine olup elimizden ne gelirse yaparak kısa zamanda ülkemizin yaralarını her noktada sarmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Deprem bölgelerine 5 ton mama ve bin adet kedi ve köpek evi dağıtmaya hazırlandıklarını belirten Erat, Ayrıca depremzedeler için AFAD ve Kızılay aracılığı ile 1 Milyon TL bağışta bulunduklarını belirtti.