Depremde yaşamını yitiren Adıyaman Milletvekili Taş toprağa verildi

Depremde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, eşi ve diğer aile bireyleri, cenaze namazının ardından toprağa verildi.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti Adıyaman Milletvekil Yakup Taş, eşi ve diğer aile bireylerinin cenazesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile yakınları katıldı.

TBMM'nin resmi internet sitesinden aktarılan habere göre, Taş ve eşinin cenazesi, kılınan namaz sonrası Adıyaman’da toprağa verildi.

Hatırlanacağı gibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da yapılan enkaz çalışmalarında AK Parti'li Taş, eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin cansız bedenine ulaşılmıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Taş işin yayımladığı taziye mesajında "Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesine yer vermişti.