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Depremde son durum: can kaybı 20.318

YAŞAM 11.02.2023, 08:49
Depremde son durum: can kaybı 20.318

AFAD, Kahramanmaraş depreminde 10 ilde toplam 20.318 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 80.088 vatandaşımızın kurtarıldığını, 91.511 afetzedenin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan yapılan açıklamada, 

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde ikideprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 1.700 artçı deprem meydana gelmiştir.

SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91.511 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir. 

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 31.254 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 7.716’dır.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 160.860’dır.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.026 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. 

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 167 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam 3.392 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemigörevlendirilmiştir. 

Afet Barınma Grubu

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 170.902 Çadır ve 1.507.494 battaniye sevkedilmiştir. 102.274 Aile Yaşam Çadırının kurulumutamamlanmıştır.

Afet Beslenme Grubu

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri)bölgeye toplam 317 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 11 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Afet bölgesinde 8.389.991 sıcak yemek, 1.668.872 çorba, 7.469.541 lt su, 8.350.852 ekmek, 4.488.073 ikramlık malzeme, 16.700 çay dağıtımı, 685.353 içecek dağıtımıyapılmıştır.

Afet Psikosoyal Destek Grubu

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 1.645 personel ve 164 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 99.916, deprem bölgesi dışında 10.734 olmak üzere toplam 110.650 kişiye psikososyal destek verilmiştir" denildi.

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