Depremde buluşan mezun öğrenciler dernekleşti

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminde yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere bir araya gelen Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi mezunları, faaliyetlerini daha da artırmak için dernek kurdu.ADANA (İGFA) - Adana’nın köklü liselerinden ve şimdiye kadar 4 binin üzerinde mezun veren Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi mezunları bir araya gelerek dernek kurdu.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede yardım faaliyetlerine katkı sağlamak üzere bir araya gelen Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi mezunları, bu birlikteliklerini kurumsal bir yapıda sürdürme kararı aldı.

Adana Ticaret Odası Anadolu Liseliler Derneği (ATOALDER) adıyla kurulan derneğin kurucuları arasında hakim, müfettiş, avukat, öğretim görevlisi, mühendis, mali müşavir ve iş insanları yer aldı.

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ MUSTAFA SEFA MAZLUM BAŞKAN SEÇİLDİ

Okulun mezunlarından 216 kişinin kurucu üye olduğu Adana Ticaret Odası Anadolu Liseliler Derneği (ATOALDER) adıyla kurulan derneğin Başkanlık görevine ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Sefa Mazlum seçildi.

Dernek Başkan Yardımcılığına Fizik Mühendisi ve iş insanı M. Ecem Esencan, Genel Sekreterlik görevine inşaat mühendisi ve müteahhit Hüseyin Arslan, saymanlığa Avukat Rabia Toksöz Bahadır, yönetim kurulu üyeliklerine Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Hasan Basri Özkan, Avukat Arabulucu Alican Ercan ve Avukat Büşra Tahta seçildi.