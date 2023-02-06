Deprem bölgesine su, battaniye ve kumanya desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için ayrıca 1000 koli su, 410 adet battaniye ve 12 bin 200 adet kumanya yardımı gönderdi.MERSİN (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan, sabah saat 04.17’de meydana gelen ve 7,4 büyüklüğündeki depremin acı sonuçları oldu. Mersin’de ve Türkiye’nin birçok farklı ilinde de hissedilen depremde yaraların sarılması için, Mersin’den de ekipler yola çıktı. 10 ildeki vatandaşların etkilendiği deprem için Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de de hissedilen deprem üzerine; Macit Özcan Spor Tesisi, Ata Eğitim Merkezi, Yenişehir Spor Salonu, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Yalınayak Hal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Tırmıl Mesleki Eğitim Merkezi ve Yenişehir Pazar Yeri’ni vatandaşlara açtı.

Yine bugün saat 12.00 itibariyle depremden etkilenen illere; 61’i İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan olmak üzere toplam 94 personel, 19 itfaiye aracı, 3 kamyon, 1 su tankeri, 5 kamyonet, 7 taşıyıcı tır, 1 donanım aracı, 2 jeneratör, 3 minibüs, 1 mobil mutfak ve 1 WC’den oluşan teknik personel ve ekipman desteği gönderdi.

Büyükşehir, depremden etkilenen vatandaşlar için ayrıca 1000 koli su, 410 adet battaniye ve 12 bin 200 adet kumanya yardımı gönderdi.

Su ve sıcak çorba dağıtım alanları

Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yenişehir’de Forum AVM önü ile Sayapark AVM karşısı ve Macit Özcan Spor Tesisleri’nde, Mezitli’de Menderes Perşembe Pazarı, Akdeniz Mahallesi Cuma Pazarı, Toroslar’da Osmaniye Kuvayi Milliye Bulvarı, Osmaniye Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu, Kurdali Mahallesi, Mersinli Ahmet Bulvarı, Muşlular Derneği, Akdeniz’de Yenimahalle 5320 Sokak ile Nusratiye Mahallesi 112. Cadde, Tarsus’ta Rasim Dokur Fabrikası Baca önü, Şehitishak Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı 100. Yıl civarı, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Caddesi No 81, Duatepe Köylü Garajı, Ergenekon Mahallesi Toros Koleji çevresinde su ve sıcak çorba dağıtımı yaptı.

Depremden etkilenen çocuklar için Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi psikologları ve PDR uzmanları hazırlık yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için psikolojik destek veriyor.

Yine Büyükşehir, başlattığı şartlı destek kampanyasıyla Mersinlilerin depremin etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlara desteklerini ulaştıracak.

Teksin uygulaması, ALO 185 ve 0 324 185 00 00 üzerinden iletişim kurularak sağlanacak destekler, vatandaşlara ulaştırılacak.

Aynı zamanda Büyükşehir öğrenci yurdu ile anlaşma sağladığı otellerde depremzede vatandaşlara barınma olanağı sağlanacak. Bu konuda da Teksin Mersin aracılığıyla yardımlar ulaştırılacak.