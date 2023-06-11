Deprem bölgesine Kocaeli'nin 'Beyaz Kalpleri'nden destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrenciler depremden etkilenen kardeşlerine destek olduKOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için tüm gücüyle gayret gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde bu kez destek öğrencilerden geldi. Büyükşehir’e bağlı Beyaz Kalplerde aşçı yardımcılığı, pastacılık grubu ve Barista öğrencilerinin organize ettiği Waffle-kahve günü sosyal sorumluluk projesi etkinliğinde ikramların satışı yapılarak elde edilen gelir deprem bölgesine gönderildi.

ELLERİYLE PİŞİRİP SERVİS ETTİLER

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde yaklaşık altı aydır eğitim alan tüm öğrencilerin yer aldığı etkinlikte misafirlere çilekli, muzlu ve çikolatalı waffle ve kahve türlerinden de; Türk kahvesi, Cafe latte, Americano, Cappuccino ve çay ikramında bulunuldu. Öğrencilerin siparişlerini alıp masalara servis ettikleri yiyeceklerden elde edilen gelir deprem bölgesinde yaraları sarmak için gönderildi.

Beyaz Kalpler’in bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Birinci Hukuk Müşavirliği Av. Necmi Özen, daire başkanları, müdürler ve personel katıldı. Figen Büyükakın etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından “Unutulmaya yüz tutmuş lezzetler” yemek yarışmasında ödül alan öğrencilere de kupalarını verdi. Öğrenciler deprem bölgesindeki kardeşlerine destek olmak istediklerini, bir nebze de olsa bu şekilde yaraları sarmaktan onur duyduklarını belirtti.