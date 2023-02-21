Deprem bölgesine bakım onarım atölyesi kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı deprem bölgesinde kurduğu atölyede 500’den fazla araç ve iş makinesinin bakım onarımını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından tüm birimleriyle harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bölgede kurduğu araç bakım onarım atölyesi ile enkaz kaldırma ve yardım dağıtma gibi faaliyetlerde kullanılan kamu ve belediye araçlarına hizmet veriyor.

500’DEN FAZLA ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİN BAKIM ONARIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Makine ikmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin kurduğu atölyelerde 500’den fazla araç ve iş makinesinin bakım onarımının gerçekleştirildiğini açıkladı. Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Deprem bölgesinde kurduğumuz atölyede bugüne kadar 500'den fazla araç ve iş makinesinin bakım onarımını gerçekleştirdik. Ayrıca bölgede ring yapan tankerlerimizle, araç, iş makinesi ve jeneratörlerin yakıt ikmallerini sağlıyoruz.”