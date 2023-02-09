Deprem bölgesine acil ihtiyaç: Battaniye, elektrikli soba

Deprem bölgesinde yeterince gıda, giyim malzemesi geldiğini belirten yetkililer, acil olarak battaniye ve elektrikli soba ihtiyacının olduğunu söyledi.

ADIYAMAN (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından destekler çığ gibi geliyor. Deprem bölgesinde yeterli gıda ve giyecek malzemesi ulaştığını belirten yetkililer, şuan için en önemli ihtiyacın battaniye ve elektrikli soba olduğunu vurguladı.

Çadır kentlerde depremzedelerin soğuk hava şartlarından dolayı kalamadıklarını ifade eden depremzedeler, battaniye ve ısınma gereçlerine acil ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, “Tüm Türkiye bizler için seferber oldu. Allah razı olsun. Yapılan destekler acılarımızı biraz olsun hafifletiyor. Şuan ölen vatandaşlarımızı çıkartıyoruz yıkılan binalardan. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlara, gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları gönderenlere, hizmetlerini tüm kurumları seferber ederek sunan devletimize teşekkür ediyoruz” dediler.