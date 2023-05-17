Deprem bölgesine 50 konteyner kütüphane kuruluyor

17 yıldır Türkiye'nin 7 bölgesi 15 ilinde 49 tane köy kütüphanesi kuran, İzmir Kitap Gönüllüleri (İZKİTAP) Mesut Tim, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin vurduğu 11 ilde 50 konteyner kütüphane kurmak için kolları sıvadı.İZMİR (İGFA) - 17 yıldır Türkiye'nin 7 bölgesi 15 ilinde 49 tane köy kütüphanesi kuran Mesut Tim; kampanyaya bağış çağrısında bulundu.

İSİMLERİ "ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ" OLACAK

Kütüphanelerin her birinin ismi ‘Atatürk Çocukları Kütüphanesi’ olacağını ifade eden Tim, "Atatürk kitapları, çocuk kitapları, yerli ve yabancı romanlar, araştırma - inceleme, şiir, gezi nationalgeographic veya gezi tarzı dergiler, edebiyat dergileri, din, dil bilim kitapları, sınav kitapları, ingilizce kitapların yer alacağını söyledi.

Kampanya kapsamında, çocuklar ve yetişkinler için kitap toplamaya başladıklarını belirten Tim; “Bu sayede, okuma yazma becerilerini geliştirmek, eğitimlerine destek olmak, zihinsel sağlıklarını korumak mümkün olacak. Sıkıntılı süreçlerinde biraz olsun rahatlamalarına yardımcı olmak amacımız" dedi.

HEM BAĞIŞLAYIN HEM BAĞIŞ TOPLAYIN

Sadece kitap değil, oyun ve oyuncak dolaplarının da bulunacağı kütüphanelere bağışta bulunma yolunu anlatan İZKİTAP Başkanı Mesut Tim, "İzmir merkezli olarak yapacağımız bu çalışmalar için kitapların tasnifi ve depolanması için yardımsever tarafından İzmir, Karşıyaka, EGEPARK'ta 250 metrekarelik bir depo tarafımıza ücretsiz olarak tahsis edildi. Sizlerde bu çalışmalara destek olmak isterseniz kitap, akıl-zeka oyunları ve oyuncak bağışlarınızı göndermek için bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz, ayrıca yurtiçi kargo ile anlaşma yapıldı ve 7934 67627 sözleşme numarasısöylenmesi halinde kitapları gönderebilecekler ya da İZMİR içinden kitap bağışlayacak olanlar kendileri getirebilecekleri gibi bizimle iletişim kurmaları halinde yerinde de teslim alabileceğiz,ayrıca 0533 030 91 00 numaralı telefondan da yardımcı olacağız" diye konuştu.