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Deprem bölgesinden ikinci kafile Düzce'de
YAŞAM 12.02.2023, 04:36
Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için mücadelesini sürdürüyor.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi ilk etapta afet bölgesine gönderilen yardımların bulunduğu 3 otobüsle yapılan taşımada 130 kişinin kente getirilmesini sağlamıştı.
Kahramanmaraş ve Adıyaman illerindeki 60 kişilik ikinci kafilenin de 3 minibüsle kente getirilmesini sağlayan belediye, 30 depremzedenin de Sakarya’nın Kocaali ilçesine nakledilmelerine aracılık etti.
Düzce Belediyesi tarafından başlatılan seferberlik halinin bölgeden ayrılmak isteyen depremzadelerin talepleri süresince devam edeceği öğrenildi.
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