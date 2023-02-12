Deprem bölgesinden ikinci kafile Düzce'de

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için mücadelesini sürdürüyor.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi ilk etapta afet bölgesine gönderilen yardımların bulunduğu 3 otobüsle yapılan taşımada 130 kişinin kente getirilmesini sağlamıştı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman illerindeki 60 kişilik ikinci kafilenin de 3 minibüsle kente getirilmesini sağlayan belediye, 30 depremzedenin de Sakarya’nın Kocaali ilçesine nakledilmelerine aracılık etti.

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan seferberlik halinin bölgeden ayrılmak isteyen depremzadelerin talepleri süresince devam edeceği öğrenildi.