Deprem bölgesinden getirilen Karamel moral oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde deprem bölgesinde gönüllü kahramanlar tarafından kurtarılan köpeğin tedavisi yapıldı ve çipinden depremzede sahiplerine ulaşılmasını sağladı.MUĞLA (İGFA) - Tüm Türkiye tek yürek olarak depremin yaralarını sarmaya devam ederken deprem bölgesinden gelen umutlu haberler biraz olsun moralleri düzeltiyor.

Depremin yaşanmasının hemen ardından gönüllü olarak deprem bölgesine giden Marmaris Akut Ekibi Hatay Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi’nde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Ekip çalışmaları sırasında enkaz altından chihuahua (şivava) cinsi bir köpeği çıkardı. Ekiptekilerin Künefe ismini verdiği köpek ekip üyelerinden biri tarafından sahiplenilerek Muğla’ya getirildi.

Tedavisi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’negetirilen Künefe’nin burada bakımları ve muayenesi yapıldı. Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri Künefe’ninçipinden gerçek sahiplerine ulaştı. Deprem nedeniyle zor günler geçiren ve sevdiklerini kaybeden ailenin köpeklerinin de enkaz altında olduğunu sandığı bilgisi alındı. Asıl isminin Karamel olduğu öğrenilen köpek en kısa sürede gerçek ailesine ulaştırılacak.