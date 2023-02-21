Deprem bölgesinden dönen DEÜ ekibine teşekkür belgesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından afet koordinasyonuna destek vermek için tüm birimleriyle harekete geçerek gönüllülük esasıyla afet bölgesinde önemli çalışmalar yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) birimlerinin büyük bölümü İzmir’e döndü.İZMİR (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), afet koordinasyonuna destek vermek için tüm birimleriyle harekete geçmişti.

Felaketin ilk günlerinden itibaren afet bölgesinde acil sağlık hizmetleri, arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yürüten DEÜ ekipleri, uzman kadrolarıyla hasar tespit çalışmalarına da önemli katkılar koymuştu.

Afet ve Acil Yardım Yönetimi (AFAD) koordinesinde yürütülen özverili çalışmaların ardından DEÜ ekiplerinin büyük bir bölümü İzmir’e döndü. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde görevli hekimler, hemşireler, paramedikler ve uzman gönüllü personeller ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ekibi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden akademisyenler, alanda yetkin gönüllü öğrenciler ve uzman teknik çalışanlardan oluşan DEÜ ekibinin çalışmaları, Üniversite Rektörlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

“YARDIMLARIMIZI GÖNÜLLÜLÜKLE YÜRÜTTÜK”

DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’ndeki Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sürecin başından itibaren DEÜ ailesi olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti. Rektör Hotar, “Mesleki ilke ve değerler ekseninde gönüllülükle yürüttüğümüz sağlık hizmetlerimizi ve insani yardım faaliyetlerimizi, asrın felaketi olarak nitelenen depremin hemen ardından bölgeye ulaştırdık. Büyük ailemiz ile elimizden gelen gayreti göstererek, bütün imkânlarımızı aziz milletimizin hizmetine sunduk. Bu süreçte canla başla insani görevlerini yerine getiren, gerek deprem bölgesinde yaralılar için sağlık hizmeti sunan, arama kurtarma faaliyetlerine katılan, hasar tespit çalışması yapan; gerekse Rektörlüğümüz bünyesindeki planlama ve koordinasyon hizmetlerine katkılarından dolayı DEÜ ailemizin değerli temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar, DEÜ sağlık çalışanlarının afet zamanındaki başarısına dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. DEÜ sağlık ekibinin, depremin hemen ardından bölgeye ulaşan ilk üniversite sağlık ekibi olduğunu vurgulayan Çavdar, yaşanan olağandışı duruma rağmen DEÜ’nün zor süreçten başarıyla çıktığını ifade etti.

Programda DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan ise “Deprem, Bina ve Güvenlik” başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlere ve genel olarak deprem tehdidine ilişkin bilgiler aktardı.