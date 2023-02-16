Deprem bölgesindeki basın mensuplarına destek

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan basın mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Merkezde ve depremin olduğu illerdeki bölge müdürlüklerinde ilk andan itibaren 24 saat çalışma düzenine geçilerek basın mensuplarının sahadaki çalışmalarını kolaylaştırmak için alanlar oluşturuldu.

Sahadaki basın mensuplarına çalışma ortamı sağlamak ve akreditasyon işlemleri gibi konularda destek verildi. Depremden etkilenen bölgelerde haberciler için basın merkezleri kuruldu. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da Bölge Müdürlüklerinde, Kahramanmaraş'ta çadır basın merkezinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde AFAD Kriz Merkezi'ndeki merkezler, medya mensuplarının hizmetine sunuldu.

Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 3, Adıyaman'da 3, Malatya'da 1, Hatay'da 3 olmak üzere toplam 13 karavan tipi araç da basın mensuplarına çalışmaları için tahsis edildi. Kahramanmaraş'a getirilen karavanlar İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarına konuşlandırıldı. Bir karavan da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yakınında gazetecilerin hizmetine sunuldu. Ayrıca basın mensuplarına yönelik powerbank, termos, çanta, temizlik malzemeleri, koruma kıyafeti, maske gibi sahada ihtiyaç duydukları malzemeler de temin edildi. Basın kartı olmayan gazetecilerin de sahada rahatlıkla çalışabilmeleri için gereken adımlar atıldı. Bununla beraber uluslararası medyanın çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla da geçici akreditasyon kartları basıldı. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası medya mensuplarıyla çeşitli görüşmeler yapılarak İstanbul ve Sabiha Gökçen havaalanlarında İletişim Başkanlığı masası kuruldu ve bilgi akışının sağlanması adına personel görevlendirildi.

İstanbul'dan bölgeye gidecek ulusal basın mensuplarının akreditasyonunu yapılarak ulaşımları organize edildi. Yurt dışından gelen ve mihmandarlık hizmeti verilen uluslararası basın mensuplarına, gerektiğinde çekim izni alınması konusunda yardımcı olmak adına ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı. Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, 140 yerli basın mensubu faaliyetlerini yürütürken 90'ın üzerinde yabancı gazetecinin görev yaptığı tespit edildi. Böylelikle bir taraftan bölgedeki depremzedelere gıda, battaniye, giyim, hijyenik ürün gibi yardımlar da ulaştırılırken bir taraftan da hızlı bir iletişim için basın mensuplarına istihdam ve imkân sağlandı.