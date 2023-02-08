Deprem bölgesinde yağmacılara tepki yağıyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta marketlerin yağmalandığı görüntüleri sosyal medyada yayılırken, bir vatandaşın çektiği görüntüler pes dedirtti.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) – Deprem bölgesinde bir yanda arama kurtarma faaliyetleri sürerken, bir yandan da sosyal medyada dolaşan yağma ve hırsızlık görüntüleri pes dedirtti.

https://twitter.com/whisperhaber/status/1623201017499160576

Adıyaman'ın Besni ilçesinden yapılan NTV canlı yayınında hırsızlık anı görüntülendi. NTV’nin canlı yayını esnasında enkazdan çıkarılan pantolonun cebinden çıkan paraları kendi cebine koyan bir kişi, kameralara yakalandı.

https://twitter.com/BRCNYLDRM78/status/1622626681725849601

Diğer yandan marketlerin talan edildiği görüntüler pes dedirtti. “İhtiyacımız var” diyerek A101 marketini yağmalayanların pişkin halleri vatandaşların çektiği cep telefonu kameralarına yansıdı.