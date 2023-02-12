Deprem bölgesinde temizlik başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş deprem bölgelerinde temizlik çalışmalarının başladığını “Kent Estetiği Dairesi ve ANFA ekiplerimiz Hatay Merkez'de temizlik çalışmalarına başladı.ANKARA (İGFA) - Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrası yaraları sarmak için tüm birimlerini seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de bölgedeki salgın riskine karşı harekete geçti.

Arama kurtarma çalışmalarından yemek dağıtımına, eşya yardımından su dağıtımına kadar pek çok konuda depremzedelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi bölgede salgın riskine karşı temizlik çalışmalarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

“Büyük yıkımın bir sonucu olarak deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız salgın tehdidiyle karşı karşıya. Kent Estetiği Dairesi ve ANFA ekiplerimiz Hatay Merkez'de temizlik çalışmalarına başladı. Olası tehlikenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyoruz.”