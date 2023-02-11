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Deprem bölgesi için soba üretiyorlar
YAŞAM 11.02.2023, 09:21
Çanakkale Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere gönderilmek üzere soba imalatı çalışmalarına başladı.ÇANAKKALE (İGFA) - Deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacına bir nebze de olsa destek olmak amacı ile Çanakkale Belediyesi atölyesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, varilleri sobalara dönüştürüyor.
Belediye ekiplerince üretilen sobalar, deprem bölgesinde ihtiyaç bulanan yerlere gönderilecek.
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