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Denizlililer 29 Ekim'de konserlere doyacak

YAŞAM 25.10.2022, 09:07
Denizlililer 29 Ekim'de konserlere doyacak

Denizli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu dev organizasyonlar ile dolu dolu kutlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 3 gün art arda düzenleyeceği konserlerde Cumhuriyet Bayramı sevincini yaşayacak Denizlililer, 29 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhuriyet Yürüyüşü’nde tek yumruk olacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği programlarla dolu dolu yaşanacak. Bu kapsamda Denizli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim 2022 Cuma günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayacak. Aynı gün akşam saat 20.00’de ise Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkez’inde Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Klasik Müzik Korosu sahne alacak. 29 Ekim 2022 Cumartesi sabahı kutlamaları ise Denizli Valiliği önünde saat 10.30’da yapılacak geçit töreni ile başlayacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşku içinde sürdüğü 29 Ekim Cumartesi saat 16.00’da ise onbinlerce Denizlili, Cumhuriyet Yürüyüşü’nde buluşacak. Bayramyeri Meydanı’ndan başlayacak kortej 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son bulacak.

99 efeden 99’ncu yıla özel halk oyunu

Kortej sonunda Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıldönümüne özel hazırlanan gösteri büyük yankı uyandıracak. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki dev cam horoz heykeli önünde Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun 99 kişilik efe grubu halk oyunları gösterisi sunacak. Protokol konuşmalarının yapılacağı buradaki programda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Bu konserler kaçmaz

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının akşam programında ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Emre Aydın konseri gerçekleşecek. Tüm Denizlililerin davetli olduğu konser saat 20.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda yapılacak. Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları 30 Ekim Pazar günü de sürecek. 30 Ekim Pazar saat 20.00’de ise Emircan İğrek Denizlililer için sahne alacak. Vatandaşların bayram coşkusunu doya doya yaşayacağı konser yine 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek.

Denizli bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla çok güzel programlar hazırladıklarını, bayram coşkusunu tüm hemşehrileriyle birlikte dolu dolu yaşayacaklarını söyledi. Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümüne yakışır programlar hazırladıklarını belirterek tüm hemşehrilerini etkinliklere davet eden Başkan Zolan, şunlar kaydetti: “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, ülkemizin ve milletimizin geleceği için tek yürek olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canını veren, kanını döken tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyet Bayramımızı şimdiden kutluyorum."

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