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Denizli’den İtalya’ya başarı hikayesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi El Becerileri ve Kurs Merkezi kursiyeri Gülizar Ermiş, dünyaca ünlü Cattolica del Sacro Cuore Üniversitesi'ni kazanarak İtalya'da eğitim alacak Geri dönüşüm ve sürdürülebilir moda alanında başarılı olan Ermiş, İtalya'da tam bursla okuma hakkı elde etti Başkan Çavuşoğlu destek veriyor

YAŞAM 26.05.2024, 09:00
Denizli’den İtalya’ya başarı hikayesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi El Becerileri ve Kurs Merkezi kursiyeri Gülizar Ermiş, dünyaca ünlü Cattolica del Sacro Cuore Üniversitesi'ni kazanarak İtalya'da eğitim alacak. Geri dönüşüm ve sürdürülebilir moda alanında başarılı olan Ermiş, İtalya'da tam bursla okuma hakkı elde etti. Başkan Çavuşoğlu destek veriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi El Becerileri ve Kurs Merkezi kursiyeri Gülizar Ermiş’in Denizli’den İtalya’ya uzanan başarısı büyük takdir topladı. Lise son sınıf öğrencisi Gülizar Ermiş’in dünyaca ünlü Cattolica del Sacro Cuore Üniversitesi’ni kazanmasının hikayesi 2021 yılında başladı. Moda tasarıma meraklı olan Gülizar Ermiş 2021 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri ve Kurs Merkezi’ne kayıt olarak eğitim almaya başladı. Gerzele El Becerileri ve Kurs Merkezi eğitmeni Şenay Memiş’in de yönlendirmesiyle özellikle dünyada son yıllarda büyük önem kazanan “Geri dönüşüm ve sürdürülebilir moda” konusuna eğilen genç kursiyer 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da kurs eğitimine devam etti. En büyük hedeflerinden birsinin modanın kalbinin attığı İtalya’da eğitim almak olan Gülizar Ermiş burada yaptığı eserleri Cattolica del Sacro Cuore Üniversitesi’ne göndererek dünyaca ünlü üniversiteye tam bursla girmeye hak kazandı. Ermiş yeni eğitim öğretim döneminde İtalya’nın Milano kentinde hedeflediği eğitim hayatına devam edecek.

Çok çalıştı, çok fedakarlık yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri ve Kurs Merkezi eğitmeni Şenay Memiş, yaklaşık 4 yıldır eğitmenliğini yaptığı Gülizar Ermiş’in çok başarılı ve hedefleri olan bir genç olduğunu belirterek bu başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Geri dönüşüm ve sürdürülebilir modanın son yıllarda dünyada çok büyük önem kazandığını, artık uluslararası firmaların geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen malzemelere yöneldiğini belirten Memiş, “Gülizar, çok çalıştı, çok fedakarlık yaptı. İtalya dışında dünyada 50 kişinin kabul edildiği bir üniversite kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Genç kızımızın idealleri büyük. Eğitimini tamamlayarak bu konuda akademik bir kariyer elde ederek ülkesinde bu alanda çalışma yapmak, öğrendiklerini burada hayata geçirecek işlere imza atmak istiyor” dedi.

Başkan Çavuşoğlu’ndan destek

Konuyu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 7. Karma Sergisi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na anlattığını belirten Memiş, “Başkanımız da Gülizar’ın başarısına çok sevindi ve bu konuda her zaman yanımızda olduğunu belirtti. Ben geri dönüşüm ve sürdürülebilir modaya meraklı arkadaşlarımızı kurslarımıza bekliyorum” ifadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi El Becerileri ve Kurs Merkezi ile eğitmen Memiş’in üstünde büyük emekleri olduğunu belirterek teşekkür eden Gülizar Ermiş ise, genç arkadaşlarına ilham olmak ve onların da kendi hayallerini gerçekleştirmelerini istediğini kaydetti.

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