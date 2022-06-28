Son Dakika

Denizli’de Halk Dansları Festivali coşkusu

YAŞAM 28.06.2022, 12:31
Denizli’de Halk Dansları Festivali coşkusu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 16.'sı düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali coşkuyla başladı. 7 ülkeden 250 dansçının yer aldığı festivale tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, dünyanın farklı renk ve kültürlerini Denizli’de buluşturduklarını söyledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 16.'sını düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej ile başladı. Denizli Valiliği önünden başlayan korteje, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 250 dansçı katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kortejde dansçılar ülkelerine özgü dansları sergiledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği coşkulu yürüyüş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son buldu. Burada bir süre gösterileri izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm gruplarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Zolan, normalleşme süreci ile birlikte eski günlere dönmek için gayret ettiklerini ifade ederek, 16.’sını düzenledikleri Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin kültürlerin tanışma, kaynaşma ve birbirini tanıma anlamında güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Festival süresince dünyanın farklı kültür ve renklerinin Denizlililer ile buluşacağını kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini bu güzelliği yaşamaya davet etti. Başkan Zolan, “Dört gün boyunca çok güzel gösteriler olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu renk cümbüşüne, her rengin olduğu, kültürün halk dansları ile sahnelendiği bu etkinliklerimize davet ediyorum. Bu güzellikler insanımıza pandemi sonrası moral olacaktır. Bu festival kültür anlamında zenginleşmemize, başka ülke ve şehirleri tanıma imkanı sunacak. Festivalimize katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. İnşallah Denizli’mizde güzellikler her geçen gün artacak” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 6 ayrı noktada ücretsiz olarak düzenleyeceği ve 4 gün boyunca farklı grupların sahne alacağı festivalde birçok güzelliğin yaşanacağına dikkati çeken Başkan Zolan, “Muhteşem performanslar sergilenecek. Denizli’mizin, Türkiye’mizin kalbi burada atacak. Güzelliği hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından festivale katılan grupların temsilcileri Başkan Zolan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Osman Zolan, Kırgızistan ekibinin kendisine hediye ettiği geleneksel milli kıyafeti giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalin ilk günkü programı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 20.30’da gerçekleştirildi. Birbirinden güzel milli danslarını Denizlililer için sergileyen ekipler vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Denizlililerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği festival 30 Haziran’da sona erecek. Festival yer ve programları şöyle:

28 Haziran 2022 Salı

Saat 20.30 İncilipınar Parkı

Saat 21.00 Adalet Parkı

29 Haziran 2022 Çarşamba

Saat: 21.00 Açıkhava Tiyatrosu (Gala)

30 Haziran 2022 Perşembe

Saat: 20.30 KYK Amfi Tiyatro

Saat 21.00 Adalet Parkı

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31