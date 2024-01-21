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Denizli üreten kadınların yanında

YAŞAM 21.01.2024, 07:18
Denizli üreten kadınların yanında

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali üçüncü kez kez kapılarını açtı. Türk Sineması’nın usta ismi Perihan Savaş’ın konuk olduğu açılış programında konuşan Başkan Zolan, “Her zaman üreten ve çalışan kadınların yanındayız” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ilkini geçen Eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin üçüncüsü kapılarını açtı. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla üçüncü kez düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türk Sinemasının usta ismi Perihan Savaş, davetliler ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Başkan Osman Zolan açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin daha ileriye ve güzele gitmesi için üretim ve çalışmanın hayati derecede önemli olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreten kadınların yanında olduklarını söyledi.

Denizli’nin kadın istihdamında Türkiye’de en önde gelen şehirlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “Kendi işini kurmak isteyen girişimci kadınların birçok başarılı hikayeleri de var. Biz bu başarı hikayelerinin yenilerinin olması için her zaman üreten, çalışan kadınımızın yanında olmaya en üst seviyede gayret sarf ediyoruz. Kadınlarımızla yaptığımız her iş mutlaka başarıya ulaştır” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla kadınlara destek verdiğini kaydeden Başkan Zolan, üçüncüsünü düzenledikleri Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin başarılı olacağına inandığını söyledi. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini festivalde satarak güç toplayacaklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Yeni ufuklara açacak festivalimiz hayırlı olsun. Hayırlı işler diliyorum. Hep beraber üretmeye ve çalışmaya devam edelim. Ondan, bundan, şundan demeden el ele olduğumuz sürece ayrıya gayrıya düşmeden aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yok. Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun.”

Ak Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de, Büyük Türkiye yolunda kadınların üretimdeki gücünün çok önemli olduğunu belirterek, gerçekleştirilen festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik çok özel meslek edindirme kursları olduğunu da hatırlatan Milletvekili Ök, Başkan Zolan’a teşekkür etti. Türk Sinemasının usta ismi Perihan Savaş ise Denizli’de bulunmaktan ve kadınlara yönelik yapılan bu çalışmalara tanık olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek şöyle konuştu; “Doğrusu bu kadarını tahmin etmiyordum. Başta Başkanımızı kutluyorum. Kadınlar için el ele vermek çok önemli. Üreten ve ekonomik özgürlüğü kazanan kadın çok daha güçlüdür. Kadın, anne isterse her şeyi yapar” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler festivalin açılışını gerçekleştirdi.

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